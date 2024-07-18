Греков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1882
Бракосочетание
13.02.1908
[Witnesses: Запасной унтер-офицер Никит Андреев Остроухов, мещане о-в ярмылибста? Михаил Петров Желтухин и Александр Николаев Милашаев?, Козловский мещанин Александр Васильев Греков]
Рождение ребёнка
06.02.1909
Сын: Греков Василий Николаевич
Мать ребёнка: (Шуваева Грекова) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
24.09.1910
Дочь: (Грекова Калмыкова) Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: (Шуваева Грекова) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
23.03.1912
Мать ребёнка: (Шуваева Грекова) Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно