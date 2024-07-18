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Греков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1882

Отец: Греков Василий Андреевич

Мать: (Гриднева Грекова) Татьяна Петровна

Бракосочетание
13.02.1908

Жена: (Шуваева Грекова) Екатерина Михайловна

[Witnesses: Запасной унтер-офицер Никит Андреев Остроухов, мещане о-в ярмылибста? Михаил Петров Желтухин и Александр Николаев Милашаев?, Козловский мещанин Александр Васильев Греков]
Рождение ребёнка
06.02.1909

Сын: Греков Василий Николаевич

Мать ребёнка: (Шуваева Грекова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
24.09.1910

Дочь: (Грекова Калмыкова) Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: (Шуваева Грекова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Греков Борис Николаевич

Мать ребёнка: (Шуваева Грекова) Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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