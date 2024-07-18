Греков Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1909
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Грекова) Антонина Семеновна
Рождение ребёнка
22.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Грекова) Антонина Семеновна
Смерть
Неизвестно