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Греков Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1909

Отец: Греков Николай Васильевич

Мать: (Шуваева Грекова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Грекова) Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
22.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Грекова) Антонина Семеновна

Смерть
Неизвестно

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