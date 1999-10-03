(Грекова) Антонина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1916
Дата смерти03.10.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Греков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
22.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Греков Василий Николаевич
Смерть
03.10.1999