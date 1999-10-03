(Грекова) Антонина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грекова) Антонина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1916

Дата смерти

03.10.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Греков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
22.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Греков Василий Николаевич

Смерть
03.10.1999

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