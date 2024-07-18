(Шуваева Грекова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шуваева Грекова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: ?

Мать: (Шуваева) Мария Павловна

Бракосочетание
13.02.1908

Муж: Греков Николай Васильевич

[Witnesses: Запасной унтер-офицер Никит Андреев Остроухов, мещане о-в ярмылибста? Михаил Петров Желтухин и Александр Николаев Милашаев?, Козловский мещанин Александр Васильев Греков]
Рождение ребёнка
06.02.1909

Сын: Греков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Греков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
24.09.1910

Дочь: (Грекова Калмыкова) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Греков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Греков Борис Николаевич

Отец ребёнка: Греков Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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