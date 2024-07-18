(Шуваева Грекова) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: ?
Мать: (Шуваева) Мария Павловна
Бракосочетание
13.02.1908
[Witnesses: Запасной унтер-офицер Никит Андреев Остроухов, мещане о-в ярмылибста? Михаил Петров Желтухин и Александр Николаев Милашаев?, Козловский мещанин Александр Васильев Греков]
Рождение ребёнка
06.02.1909
Сын: Греков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Греков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1910
Дочь: (Грекова Калмыкова) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Греков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1912
Отец ребёнка: Греков Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно