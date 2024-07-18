(Грекова Калмыкова) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грекова Калмыкова) Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1910

Дата смерти

14.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1910

Отец: Греков Николай Васильевич

Мать: (Шуваева Грекова) Екатерина Михайловна

Бракосочетание
20.02.1931

Муж: Бирюков Михаил Егорович

Рождение ребёнка
24.12.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирюков Михаил Егорович

Развод
23.08.1938

Муж: Бирюков Михаил Егорович

Бракосочетание
03.12.1939

Муж: Калмыков Илья Васильевич

Рождение ребёнка
17.04.1942

Сын: Калмыков Владимир Ильич

Отец ребёнка: Калмыков Илья Васильевич

Смерть
14.11.1979

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