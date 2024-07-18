(Грекова Калмыкова) Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1910
Дата смерти14.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1910
Бракосочетание
20.02.1931
Рождение ребёнка
24.12.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирюков Михаил Егорович
Развод
23.08.1938
Бракосочетание
03.12.1939
Рождение ребёнка
17.04.1942
Отец ребёнка: Калмыков Илья Васильевич
Смерть
14.11.1979