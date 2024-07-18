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Греков Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1916

Дата смерти

13.08.1956

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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1949 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1916

Отец: Греков Александр Васильевич

Мать: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна

Рождение ребёнка
23.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Грекова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Грекова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.05.1949

Сын: Греков Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: (Грекова) Мария Ивановна

Смерть
13.08.1956
Рождение ребёнка
19.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Грекова) Мария Ивановна

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