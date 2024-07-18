Греков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1916
Дата смерти13.08.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1916
Рождение ребёнка
23.03.1941
Рождение ребёнка
23.11.1944
Рождение ребёнка
23.05.1949
Сын: Греков Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: (Грекова) Мария Ивановна
Смерть
13.08.1956
Рождение ребёнка
19.12.1956