(Грекова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Грекова) Мария Ивановна

(Грекова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

02.11.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Греков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
23.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Греков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
23.05.1949

Сын: Греков Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Греков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
19.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Греков Сергей Александрович

Смерть
02.11.2005

Мы используем куки для улучшения работы сайта.