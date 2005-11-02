(Грекова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти02.11.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1941
Рождение ребёнка
23.11.1944
Рождение ребёнка
23.05.1949
Сын: Греков Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Греков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
19.12.1956
Смерть
02.11.2005