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Греков Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1910

Дата смерти

22.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1910

Отец: Греков Александр Васильевич

Мать: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна

Рождение ребёнка
04.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Белодеденко Грекова) Любовь Никифоровна

Рождение ребёнка
03.05.1938

Дочь: (Грекова Макарова) Тамара Ивановна

Мать ребёнка: (Белодеденко Грекова) Любовь Никифоровна

Рождение ребёнка
26.09.1940

Сын: Греков Александр Иванович

Мать ребёнка: (Белодеденко Грекова) Любовь Никифоровна

Смерть
22.08.1965

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