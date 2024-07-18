Греков Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1910
Дата смерти22.08.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1910
Рождение ребёнка
04.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Белодеденко Грекова) Любовь Никифоровна
Рождение ребёнка
03.05.1938
Дочь: (Грекова Макарова) Тамара Ивановна
Мать ребёнка: (Белодеденко Грекова) Любовь Никифоровна
Рождение ребёнка
26.09.1940
Сын: Греков Александр Иванович
Мать ребёнка: (Белодеденко Грекова) Любовь Никифоровна
Смерть
22.08.1965