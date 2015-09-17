(Грекова Макарова) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1938
Дата смерти17.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1938
Рождение ребёнка
02.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.09.2015