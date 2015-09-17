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(Грекова Макарова) Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1938

Дата смерти

17.09.2015

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1938

Отец: Греков Иван Александрович

Мать: (Белодеденко Грекова) Любовь Никифоровна

Рождение ребёнка
02.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.09.2015

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