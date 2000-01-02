(Белодеденко Грекова) Любовь Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1915
Дата смерти02.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Греков Иван Александрович
Рождение ребёнка
03.05.1938
Дочь: (Грекова Макарова) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Греков Иван Александрович
Рождение ребёнка
26.09.1940
Сын: Греков Александр Иванович
Отец ребёнка: Греков Иван Александрович
Смерть
02.01.2000