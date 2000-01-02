(Белодеденко Грекова) Любовь Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белодеденко Грекова) Любовь Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1915

Дата смерти

02.01.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
1940 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Греков Иван Александрович

Рождение ребёнка
03.05.1938

Дочь: (Грекова Макарова) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Греков Иван Александрович

Рождение ребёнка
26.09.1940

Сын: Греков Александр Иванович

Отец ребёнка: Греков Иван Александрович

Смерть
02.01.2000

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