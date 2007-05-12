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Греков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1940

Дата смерти

12.05.2007

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1940

Отец: Греков Иван Александрович

Мать: (Белодеденко Грекова) Любовь Никифоровна

Рождение ребёнка
24.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.05.2007

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