Греков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1940
Дата смерти12.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1940
Рождение ребёнка
24.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.05.2007