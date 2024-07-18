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Греков Михаил Александрович

Место рождения

г. Борисоглебск, Тамбовская губерния

Дата рождения

21.11.1904

Дата смерти

27.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1904

Отец: Греков Александр Васильевич

Мать: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна

Рождение ребёнка
14.05.1930

Сын: Греков Владислав Михайлович

Мать ребёнка: (Веселова Грекова) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
19.03.1935

Сын: Греков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: (Веселова Грекова) Надежда Михайловна

Смерть
27.11.1975
Причина смерти: опухоль головного мозга с метастазами

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