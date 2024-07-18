Греков Михаил Александрович
Место рожденияг. Борисоглебск, Тамбовская губерния
Дата рождения21.11.1904
Дата смерти27.11.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1904
Рождение ребёнка
14.05.1930
Сын: Греков Владислав Михайлович
Мать ребёнка: (Веселова Грекова) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
19.03.1935
Сын: Греков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: (Веселова Грекова) Надежда Михайловна
Смерть
27.11.1975
Причина смерти: опухоль головного мозга с метастазами