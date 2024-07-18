(Веселова Грекова) Надежда Михайловна
Место рожденияг. Борисоглебск, Тамбовская губерния
Дата рождения30.09.1907
Дата смерти12.02.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1907
Рождение ребёнка
14.05.1930
Сын: Греков Владислав Михайлович
Отец ребёнка: Греков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
19.03.1935
Сын: Греков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Греков Михаил Александрович
Смерть
12.02.1967
Причина смерти: гипертоническая болезнь III ст.