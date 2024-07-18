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(Веселова Грекова) Надежда Михайловна

Место рождения

г. Борисоглебск, Тамбовская губерния

Дата рождения

30.09.1907

Дата смерти

12.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1907

Отец: Веселов Михаил Федорович

Мать: (Веселова) Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
14.05.1930

Сын: Греков Владислав Михайлович

Отец ребёнка: Греков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
19.03.1935

Сын: Греков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Греков Михаил Александрович

Смерть
12.02.1967
Причина смерти: гипертоническая болезнь III ст.

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