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Греков Владислав Михайлович

Место рождения

г. Борисоглебск, Воронежская область

Дата рождения

14.05.1930

Дата смерти

03.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1930

Отец: Греков Михаил Александрович

Мать: (Веселова Грекова) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
14.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сташкевич) Софья Брониславовна

Рождение ребёнка
24.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сташкевич) Софья Брониславовна

Смерть
03.05.2012

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