Греков Владислав Михайлович
Место рожденияг. Борисоглебск, Воронежская область
Дата рождения14.05.1930
Дата смерти03.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1930
Рождение ребёнка
14.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сташкевич) Софья Брониславовна
Рождение ребёнка
24.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Сташкевич) Софья Брониславовна
Смерть
03.05.2012