(Сташкевич) Софья Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич) Софья Брониславовна

Место рождения

г. Славута, Хмельницкая область, Украина

Дата рождения

02.11.1931

Дата смерти

16.04.2000

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1931

Отец: Zalcberg Берг Бронислав Адамович

Мать: (Сташкевич) Елена Мариановна

Рождение ребёнка
14.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Греков Владислав Михайлович

Рождение ребёнка
24.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Греков Владислав Михайлович

Смерть
16.04.2000
Причина смерти: рак прямой кишки с метастазами

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