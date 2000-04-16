(Сташкевич) Софья Брониславовна
Место рожденияг. Славута, Хмельницкая область, Украина
Дата рождения02.11.1931
Дата смерти16.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1931
Рождение ребёнка
14.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Греков Владислав Михайлович
Рождение ребёнка
24.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Греков Владислав Михайлович
Смерть
16.04.2000
Причина смерти: рак прямой кишки с метастазами