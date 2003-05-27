Греков Владимир Михайлович
Место рожденияг. Борисоглебск, Воронежская область
Дата рождения19.03.1935
Дата смерти27.05.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1935
Рождение ребёнка
04.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Нестерова Грекова) Валентина Петровна
Рождение ребёнка
21.01.1964
Сын: Греков Михаил Владимирович
Мать ребёнка: (Нестерова Грекова) Валентина Петровна
Смерть
27.05.2003