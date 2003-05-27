Греков Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГреков Владимир Михайлович

Греков Владимир Михайлович

Место рождения

г. Борисоглебск, Воронежская область

Дата рождения

19.03.1935

Дата смерти

27.05.2003

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1935

Отец: Греков Михаил Александрович

Мать: (Веселова Грекова) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
04.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Нестерова Грекова) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
21.01.1964

Сын: Греков Михаил Владимирович

Мать ребёнка: (Нестерова Грекова) Валентина Петровна

Смерть
27.05.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.