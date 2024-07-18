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(Грекова Фомина) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1907

Дата смерти

19.11.1985

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

1931 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1907

Отец: Греков Александр Васильевич

Мать: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна

Рождение ребёнка
27.03.1931

Сын: Фомин Юрий Константинович

Отец ребёнка: Фомин Константин Александрович

Рождение ребёнка
27.12.1936

Дочь: (Фомина Коновалова) Нина Константиновна

Отец ребёнка: Фомин Константин Александрович

Рождение ребёнка
27.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Константин Александрович

Рождение ребёнка
20.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Константин Александрович

Смерть
19.11.1985

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