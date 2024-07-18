(Грекова Фомина) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1907
Дата смерти19.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1907
Рождение ребёнка
27.03.1931
Сын: Фомин Юрий Константинович
Отец ребёнка: Фомин Константин Александрович
Рождение ребёнка
27.12.1936
Дочь: (Фомина Коновалова) Нина Константиновна
Отец ребёнка: Фомин Константин Александрович
Рождение ребёнка
27.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Константин Александрович
Рождение ребёнка
20.12.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Константин Александрович
Смерть
19.11.1985