Нескоблинов Павел Илларионович
Место рожденияс. Богана, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения20.06.1846
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1846
Бракосочетание
26.09.1864
Рождение ребёнка
24.06.1870
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна
Рождение ребёнка
26.12.1874
Дочь: (Нескоблин Есикова) Анисья Павловна
Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна
Рождение ребёнка
15.02.1877
Дочь: (Нискоблинова Ряшенцева) Евдокия Павловна
Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна
Рождение ребёнка
07.11.1879
Дочь: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна
Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна
Рождение ребёнка
03.10.1881
Дочь: (Нискоблинова) Пелагия Павлова
Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1885
Дочь: (Нискоблинова Лопасова) Мария Павловна
Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна
Рождение ребёнка
15.09.1887
Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна
Смерть
1918