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Нескоблинов Павел Илларионович

Место рождения

с. Богана, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

20.06.1846

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1846

Отец: Нескоблинов Иларион Сергиев

Мать: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова

Бракосочетание
26.09.1864

Жена: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна

Рождение ребёнка
24.06.1870

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна

Рождение ребёнка
26.12.1874

Дочь: (Нескоблин Есикова) Анисья Павловна

Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна

Рождение ребёнка
15.02.1877

Дочь: (Нискоблинова Ряшенцева) Евдокия Павловна

Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна

Рождение ребёнка
07.11.1879

Дочь: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна

Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна

Рождение ребёнка
03.10.1881

Дочь: (Нискоблинова) Пелагия Павлова

Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна

Рождение ребёнка
01.04.1885

Дочь: (Нискоблинова Лопасова) Мария Павловна

Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна

Рождение ребёнка
15.09.1887

Сын: Нескоблин Иван Павлович

Мать ребёнка: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна

Смерть
1918

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