(Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1847

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1847

Отец: Торгашин Петр Иванов

Мать: (Солодовникова Торгашина) Александра Яковлева

Бракосочетание
26.09.1864

Муж: Нескоблинов Павел Илларионович

Рождение ребёнка
24.06.1870

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Нескоблинов Павел Илларионович

Рождение ребёнка
26.12.1874

Дочь: (Нескоблин Есикова) Анисья Павловна

Отец ребёнка: Нескоблинов Павел Илларионович

Рождение ребёнка
15.02.1877

Дочь: (Нискоблинова Ряшенцева) Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Нескоблинов Павел Илларионович

Рождение ребёнка
07.11.1879

Дочь: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна

Отец ребёнка: Нескоблинов Павел Илларионович

Рождение ребёнка
03.10.1881

Дочь: (Нискоблинова) Пелагия Павлова

Отец ребёнка: Нескоблинов Павел Илларионович

Рождение ребёнка
01.04.1885

Дочь: (Нискоблинова Лопасова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Нескоблинов Павел Илларионович

Рождение ребёнка
15.09.1887

Сын: Нескоблин Иван Павлович

Отец ребёнка: Нескоблинов Павел Илларионович

Смерть
1919

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