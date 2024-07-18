(Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1847
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1847
Бракосочетание
26.09.1864
Рождение ребёнка
24.06.1870
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Нескоблинов Павел Илларионович
Рождение ребёнка
26.12.1874
Дочь: (Нескоблин Есикова) Анисья Павловна
Отец ребёнка: Нескоблинов Павел Илларионович
Рождение ребёнка
15.02.1877
Дочь: (Нискоблинова Ряшенцева) Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Нескоблинов Павел Илларионович
Рождение ребёнка
07.11.1879
Дочь: (Нескоблин Грекова) Матрена Павловна
Отец ребёнка: Нескоблинов Павел Илларионович
Рождение ребёнка
03.10.1881
Дочь: (Нискоблинова) Пелагия Павлова
Отец ребёнка: Нескоблинов Павел Илларионович
Рождение ребёнка
01.04.1885
Дочь: (Нискоблинова Лопасова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Нескоблинов Павел Илларионович
Рождение ребёнка
15.09.1887
Отец ребёнка: Нескоблинов Павел Илларионович
Смерть
1919