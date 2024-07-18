Нескоблин Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1887
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1887
Рождение ребёнка
06.06.1911
Дочь: (Нескоблин Булакина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: (Нескоблин) Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
18.02.1915
Сын: Нескоблин Василий Иванович
Мать ребёнка: (Нескоблин) Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
19.06.1921
Дочь: (Нескоблин Воробьева) Серафима Ивановна
Мать ребёнка: (Нескоблин) Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Нескоблин Сергей Иванович
Мать ребёнка: (Нескоблин) Матрена Егоровна
Смерть
1951