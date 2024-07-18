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Нескоблин Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1887

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1887

Отец: Нескоблинов Павел Илларионович

Мать: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна

Рождение ребёнка
06.06.1911

Дочь: (Нескоблин Булакина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: (Нескоблин) Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
18.02.1915

Сын: Нескоблин Василий Иванович

Мать ребёнка: (Нескоблин) Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
19.06.1921

Дочь: (Нескоблин Воробьева) Серафима Ивановна

Мать ребёнка: (Нескоблин) Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Нескоблин Сергей Иванович

Мать ребёнка: (Нескоблин) Матрена Егоровна

Смерть
1951

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