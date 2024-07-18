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Нескоблин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1915

Дата смерти

10.06.1990

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1915

Отец: Нескоблин Иван Павлович

Мать: (Нескоблин) Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
25.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Нескоблина) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
09.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Нескоблина) Мария Федоровна

Смерть
10.06.1990

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