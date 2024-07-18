Нескоблин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1915
Дата смерти10.06.1990
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1915
Рождение ребёнка
25.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Нескоблина) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
09.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Нескоблина) Мария Федоровна
Смерть
10.06.1990