(Нескоблина) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1922
Дата смерти31.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нескоблин Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нескоблин Василий Иванович
Смерть
31.01.2008