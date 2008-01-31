(Нескоблина) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нескоблина) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1922

Дата смерти

31.01.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нескоблин Василий Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нескоблин Василий Иванович

Смерть
31.01.2008

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