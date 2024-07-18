(Нескоблин Есикова) Анисья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1874
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1874
Бракосочетание
23.01.1894
[Witnesses: Борисоглебский мещ. Василий (Гавриил) Егоров Стрыгин и Василий Григорьев Есиков (Михаил Степанов Матфеев); Боганы г.к. Максим Никитин Нискоблинов и Савва Афанасиев Вяткин]
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Есикова) Антонина Тихоновна
Отец ребёнка: Есиков Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Есиков Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Есиков Тихон Иванович
Смерть
1970