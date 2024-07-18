(Нескоблин Есикова) Анисья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нескоблин Есикова) Анисья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1874

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1874

Отец: Нескоблинов Павел Илларионович

Мать: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна

Бракосочетание
23.01.1894

Муж: Есиков Тихон Иванович

[Witnesses: Борисоглебский мещ. Василий (Гавриил) Егоров Стрыгин и Василий Григорьев Есиков (Михаил Степанов Матфеев); Боганы г.к. Максим Никитин Нискоблинов и Савва Афанасиев Вяткин]
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Есикова) Антонина Тихоновна

Отец ребёнка: Есиков Тихон Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Есиков Илья Тихонович

Отец ребёнка: Есиков Тихон Иванович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Есиков Иван Тихонович

Отец ребёнка: Есиков Тихон Иванович

Смерть
1970

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