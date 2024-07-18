Есиков Тихон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1894
[Witnesses: Борисоглебский мещ. Василий (Гавриил) Егоров Стрыгин и Василий Григорьев Есиков (Михаил Степанов Матфеев); Боганы г.к. Максим Никитин Нискоблинов и Савва Афанасиев Вяткин]
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Есикова) Антонина Тихоновна
Мать ребёнка: (Нескоблин Есикова) Анисья Павловна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: (Нескоблин Есикова) Анисья Павловна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: (Нескоблин Есикова) Анисья Павловна