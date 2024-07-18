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Есиков Тихон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1894

Жена: (Нескоблин Есикова) Анисья Павловна

[Witnesses: Борисоглебский мещ. Василий (Гавриил) Егоров Стрыгин и Василий Григорьев Есиков (Михаил Степанов Матфеев); Боганы г.к. Максим Никитин Нискоблинов и Савва Афанасиев Вяткин]
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Есикова) Антонина Тихоновна

Мать ребёнка: (Нескоблин Есикова) Анисья Павловна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Есиков Илья Тихонович

Мать ребёнка: (Нескоблин Есикова) Анисья Павловна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Есиков Иван Тихонович

Мать ребёнка: (Нескоблин Есикова) Анисья Павловна

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