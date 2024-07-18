(Нискоблинова Лопасова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1885
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1885
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Башлыков Петр
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Лопасова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Лопасов Николай Ильич
Рождение ребёнка
25.05.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопасов Николай Ильич
Смерть
1945