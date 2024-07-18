(Нискоблинова Лопасова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нискоблинова Лопасова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1885

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1885

Отец: Нескоблинов Павел Илларионович

Мать: (Торгашина Нескоблинова) Арина Петровна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Башлыков Семен Петрович

Отец ребёнка: Башлыков Петр

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Лопасова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Лопасов Николай Ильич

Рождение ребёнка
25.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопасов Николай Ильич

Смерть
1945

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