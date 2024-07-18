Нескоблинов Иларион Сергиев
Место рожденияс. Богана, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения06.06.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1815
Крещение
Неизвестно
[Godfather: Константин Естафев]
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Нескоблинова) Аксинья Ларионова
Мать ребёнка: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова
Бракосочетание
02.07.1833
[Witnesses: Флор Архипов Шатилов, Ларион Наумов Стародубцев, Константин Емельянов Естафиев; Иван Анисимов Марков, Леонтий Прокопьев Шабанов]
Рождение ребёнка
15.08.1834
Сын: Нескоблинов Агафоник Ларионов
Мать ребёнка: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Нескоблинов Григорий Ларионов
Мать ребёнка: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова
Рождение ребёнка
09.09.1838
Сын: Нескоблинов Никита Иларионов
Мать ребёнка: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова
Рождение ребёнка
24.01.1841
Дочь: (Нескоблинова) Ксения Иларионова
Мать ребёнка: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова
Рождение ребёнка
20.06.1846
Сын: Нескоблинов Павел Илларионович
Мать ребёнка: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова
Рождение ребёнка
03.06.1849
Дочь: (Нескоблинова) Агрипина Иларионова
Мать ребёнка: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова