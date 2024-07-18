Нескоблинов Иларион Сергиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нескоблинов Иларион Сергиев

Место рождения

с. Богана, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

06.06.1815

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1815

Отец: Нескоблинов Сергий Григорьев

Мать: (Нескоблинова) Дария Архиппова

Крещение
Неизвестно
[Godfather: Константин Естафев]
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Нескоблинова) Аксинья Ларионова

Мать ребёнка: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова

Бракосочетание
02.07.1833

Жена: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова

[Witnesses: Флор Архипов Шатилов, Ларион Наумов Стародубцев, Константин Емельянов Естафиев; Иван Анисимов Марков, Леонтий Прокопьев Шабанов]
Рождение ребёнка
15.08.1834

Сын: Нескоблинов Агафоник Ларионов

Мать ребёнка: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Нескоблинов Григорий Ларионов

Мать ребёнка: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова

Рождение ребёнка
09.09.1838

Сын: Нескоблинов Никита Иларионов

Мать ребёнка: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова

Рождение ребёнка
24.01.1841

Дочь: (Нескоблинова) Ксения Иларионова

Мать ребёнка: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова

Рождение ребёнка
20.06.1846

Сын: Нескоблинов Павел Илларионович

Мать ребёнка: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова

Рождение ребёнка
03.06.1849

Дочь: (Нескоблинова) Агрипина Иларионова

Мать ребёнка: (Маркова Нескоблинова) Евдокия Анисимова

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