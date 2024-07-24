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Бердюгин Данило Ильич

Место рождения

Каштак, Челябинский округ, Уральская область

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: Бердюгин Илья Петрович

Мать: Бердюгина Агафья Ивановна

Каштак, Челябинский округ, Уральская область
Бракосочетание
20.01.1798 ст.

Жена: Бердюгина Аксинья Власовна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
20.03.1799 ст.

Сын: Бердюгин Кузьма (Константин) Данилович

Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
22.03.1803 ст.

Сын: Бердюгин Степан Данилович

Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
был брат близнец Ларион МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
22.03.1803 ст.

Сын: Бердюгин Ларион Данилович

Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
был брат близнец Степан МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
21.10.1805 ст.

Сын: Бердюгин Яков Данилович

Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
23.04.1808 ст.

Сын: Бердюгин Яков Данилович

Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Бердюгин Гаврило Данилович

Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.01.1814 ст.

Дочь: Бердюгина Татьяна Даниловна

Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
29.04.1817 ст.

Сын: Бердюгин Федор (Иван) Данилович

Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
был брат близнец Егор МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
29.04.1817 ст.

Сын: Бердюгин Егор (Георгий) Данилович

Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
был брат близнец Федор МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Смерть
Неизвестно

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