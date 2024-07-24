Бердюгин Данило Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1776 ст.
Отец: Бердюгин Илья Петрович
Бракосочетание
20.01.1798 ст.
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
20.03.1799 ст.
Сын: Бердюгин Кузьма (Константин) Данилович
Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
22.03.1803 ст.
Сын: Бердюгин Степан Данилович
Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна
был брат близнец Ларион МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
22.03.1803 ст.
Сын: Бердюгин Ларион Данилович
Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна
был брат близнец Степан МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
21.10.1805 ст.
Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
23.04.1808 ст.
Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Бердюгин Гаврило Данилович
Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна
Рождение ребёнка
10.01.1814 ст.
Дочь: Бердюгина Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
29.04.1817 ст.
Сын: Бердюгин Федор (Иван) Данилович
Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна
был брат близнец Егор МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
29.04.1817 ст.
Сын: Бердюгин Егор (Георгий) Данилович
Мать ребёнка: Бердюгина Аксинья Власовна
был брат близнец Федор МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Смерть
Неизвестно