Бердюгин Яков Данилович
Место рождения
Дата рождения23.04.1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
23.04.1808 ст.
Отец: Бердюгин Данило Ильич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Бракосочетание
24.01.1827 ст.
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.
Дочь: Бердюгина Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно