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Бердюгин Яков Данилович

Место рождения

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

23.04.1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1808 ст.

Отец: Бердюгин Данило Ильич

Мать: Бердюгина Аксинья Власовна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Бракосочетание
24.01.1827 ст.

Жена: Бердюгина Екатерина Федоровна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
Около 1828 ст.

Дочь: Бердюгина Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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