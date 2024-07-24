Бердюгина (Соломатина) Аксинья Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердюгина (Соломатина) Аксинья Власовна

Бердюгина (Соломатина) Аксинья Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1798 ст.

Муж: Бердюгин Данило Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
20.03.1799 ст.

Сын: Бердюгин Кузьма (Константин) Данилович

Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
22.03.1803 ст.

Сын: Бердюгин Степан Данилович

Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
был брат близнец Ларион МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
22.03.1803 ст.

Сын: Бердюгин Ларион Данилович

Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
был брат близнец Степан МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
21.10.1805 ст.

Сын: Бердюгин Яков Данилович

Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
23.04.1808 ст.

Сын: Бердюгин Яков Данилович

Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Бердюгин Гаврило Данилович

Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.01.1814 ст.

Дочь: Бердюгина Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
29.04.1817 ст.

Сын: Бердюгин Федор (Иван) Данилович

Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
был брат близнец Егор МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
29.04.1817 ст.

Сын: Бердюгин Егор (Георгий) Данилович

Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
был брат близнец Федор МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.