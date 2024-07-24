Бердюгина (Соломатина) Аксинья Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1798 ст.
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
20.03.1799 ст.
Сын: Бердюгин Кузьма (Константин) Данилович
Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
22.03.1803 ст.
Сын: Бердюгин Степан Данилович
Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич
был брат близнец Ларион МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
22.03.1803 ст.
Сын: Бердюгин Ларион Данилович
Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич
был брат близнец Степан МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
21.10.1805 ст.
Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
23.04.1808 ст.
Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Сын: Бердюгин Гаврило Данилович
Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич
Рождение ребёнка
10.01.1814 ст.
Дочь: Бердюгина Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
29.04.1817 ст.
Сын: Бердюгин Федор (Иван) Данилович
Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич
был брат близнец Егор МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
29.04.1817 ст.
Сын: Бердюгин Егор (Георгий) Данилович
Отец ребёнка: Бердюгин Данило Ильич
был брат близнец Федор МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Смерть
Неизвестно