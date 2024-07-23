Бердюгин Ларион Данилович
Место рождения
Дата рождения22.03.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
22.03.1803 ст.
Отец: Бердюгин Данило Ильич
был брат близнец Степан МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Бердюгин Андрей Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1827 ст.
Дочь: Бердюгина Ольга Ларионова
Мать ребёнка: Бердюгина Ирина Алексеевна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Бердюгин Сергей Ларионович
Мать ребёнка: Бердюгина Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
09.03.1830 ст.
Сын: Бердюгин Василий Ларионович
Мать ребёнка: Бердюгина Ирина Алексеевна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
26.07.1831 ст.
Дочь: Бердюгина Парасковья Ларионовна
Мать ребёнка: Бердюгина Ирина Алексеевна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Дочь: Бердюгина Надежда Ларионовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно