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Бердюгин Ларион Данилович

Место рождения

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

22.03.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1803 ст.

Отец: Бердюгин Данило Ильич

Мать: Бердюгина Аксинья Власовна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
был брат близнец Степан МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердюгина Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Бердюгин Андрей Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.06.1827 ст.

Дочь: Бердюгина Ольга Ларионова

Мать ребёнка: Бердюгина Ирина Алексеевна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Бердюгин Сергей Ларионович

Мать ребёнка: Бердюгина Ирина Алексеевна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.03.1830 ст.

Сын: Бердюгин Василий Ларионович

Мать ребёнка: Бердюгина Ирина Алексеевна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
26.07.1831 ст.

Дочь: Бердюгина Парасковья Ларионовна

Мать ребёнка: Бердюгина Ирина Алексеевна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Дочь: Бердюгина Надежда Ларионовна

Мать ребёнка: не указана

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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