Бердюгина Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1827 ст.
Дочь: Бердюгина Ольга Ларионова
Отец ребёнка: Бердюгин Ларион Данилович
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Бердюгин Сергей Ларионович
Отец ребёнка: Бердюгин Ларион Данилович
Рождение ребёнка
09.03.1830 ст.
Сын: Бердюгин Василий Ларионович
Отец ребёнка: Бердюгин Ларион Данилович
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
26.07.1831 ст.
Дочь: Бердюгина Парасковья Ларионовна
Отец ребёнка: Бердюгин Ларион Данилович
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Смерть
Неизвестно