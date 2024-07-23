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Бердюгина Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердюгин Ларион Данилович

Рождение ребёнка
11.06.1827 ст.

Дочь: Бердюгина Ольга Ларионова

Отец ребёнка: Бердюгин Ларион Данилович

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Бердюгин Сергей Ларионович

Отец ребёнка: Бердюгин Ларион Данилович

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.03.1830 ст.

Сын: Бердюгин Василий Ларионович

Отец ребёнка: Бердюгин Ларион Данилович

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Рождение ребёнка
26.07.1831 ст.

Дочь: Бердюгина Парасковья Ларионовна

Отец ребёнка: Бердюгин Ларион Данилович

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-9
Смерть
Неизвестно

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