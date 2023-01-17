село Кайгородово, село Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Кайгородово

Сосновский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1188Кайгородов, отр. казач. Ор. в.при р. Миясе.202082272277
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Станичный юрт Челябинский
1086. Кайгородов, поселок казачий, при реке Миясе, дворов 90, жителей 469, часовня, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Сосновский район
325063Кайгородовосело55°08'00"61°05'00"N-41-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Сосновский муниципальный район, Алишевское сельское поселение
75652405111с Кайгородовосело
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