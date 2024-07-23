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Бердюгин Яков Данилович

Место рождения

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

21.10.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1805 ст.

Отец: Бердюгин Данило Ильич

Мать: Бердюгина Аксинья Власовна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
09.01.1823 ст.

Сын: Бердюгин Савва Яковлевич

Мать ребёнка: Бердюгина Степанида Дмитриевна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Бракосочетание
25.01.1823 ст.

Жена: Бердюгина Степанида Дмитриевна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
21.02.1824 ст.

Сын: Бердюгин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Бердюгина Степанида Дмитриевна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Смерть
Неизвестно

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