Бердюгин Яков Данилович
Место рождения
Дата рождения21.10.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
21.10.1805 ст.
Отец: Бердюгин Данило Ильич
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
09.01.1823 ст.
Мать ребёнка: Бердюгина Степанида Дмитриевна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Бракосочетание
25.01.1823 ст.
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
21.02.1824 ст.
Мать ребёнка: Бердюгина Степанида Дмитриевна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Смерть
Неизвестно