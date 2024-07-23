Бердюгина (Гусева) Степанида Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1805 ст.
Отец: Гусев Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1823 ст.
Отец ребёнка: Бердюгин Яков Данилович
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Бракосочетание
25.01.1823 ст.
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
21.02.1824 ст.
Отец ребёнка: Бердюгин Яков Данилович
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Смерть
Неизвестно