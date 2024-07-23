Бердюгина (Гусева) Степанида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердюгина (Гусева) Степанида Дмитриевна

Место рождения

Кременкуль, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.

Отец: Гусев Дмитрий

Мать: не указана

Кременкуль, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.01.1823 ст.

Сын: Бердюгин Савва Яковлевич

Отец ребёнка: Бердюгин Яков Данилович

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Бракосочетание
25.01.1823 ст.

Муж: Бердюгин Яков Данилович

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Рождение ребёнка
21.02.1824 ст.

Сын: Бердюгин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Бердюгин Яков Данилович

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1
Смерть
Неизвестно

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