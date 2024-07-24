Бердюгина Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744 ст.
Дата смерти11.07.1820 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1744 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Дочь: Воронкова Марья Ильинична
Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович
Рождение ребёнка
06.11.1783 ст.
Дочь: Бердюгина Степанида Ильинична
Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
09.06.1786 ст.
Дочь: Бердюгина Акулина Ильинична
Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
18.06.1787 ст.
Сын: Бердюгин Иван Ильич
Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
09.12.1789 ст.
Дочь: Бердюгина Ульяна Ильинична
Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
03.01.1795 ст.
Дочь: Бердюгина Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Смерть
11.07.1820 ст.
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1