Бердюгина Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердюгина Агафья Ивановна

Бердюгина Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744 ст.

Дата смерти

11.07.1820 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бердюгин Илья Петрович

Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Бердюгин Данило Ильич

Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович

Каштак, Челябинский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Бердюгин Василий Ильич

Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович

Каштак, Челябинский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Дочь: Воронкова Марья Ильинична

Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович

Каштак, Челябинский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
06.11.1783 ст.

Дочь: Бердюгина Степанида Ильинична

Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
09.06.1786 ст.

Дочь: Бердюгина Акулина Ильинична

Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
18.06.1787 ст.

Сын: Бердюгин Иван Ильич

Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
09.12.1789 ст.

Дочь: Бердюгина Ульяна Ильинична

Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
03.01.1795 ст.

Дочь: Бердюгина Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Бердюгин Илья Петрович

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Смерть
11.07.1820 ст.
Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1

Мы используем куки для улучшения работы сайта.