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Бердюгин Илья Петрович

Место рождения

Каштак, Челябинский округ, Уральская область

Дата рождения

1748 ст.

Дата смерти

10.10.1821 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.

Отец: Бердюгин Петр Иванович

Мать: Бердюгина Офимья Михайловна

Каштак, Челябинский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердюгина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1776 ст.

Сын: Бердюгин Данило Ильич

Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна

Каштак, Челябинский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Сын: Бердюгин Василий Ильич

Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна

Каштак, Челябинский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Дочь: Воронкова Марья Ильинична

Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна

Каштак, Челябинский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Дочь: Бердюгина Марфа Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Каштак, Челябинский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
06.11.1783 ст.

Дочь: Бердюгина Степанида Ильинична

Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
09.06.1786 ст.

Дочь: Бердюгина Акулина Ильинична

Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
18.06.1787 ст.

Сын: Бердюгин Иван Ильич

Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
09.12.1789 ст.

Дочь: Бердюгина Ульяна Ильинична

Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
03.01.1795 ст.

Дочь: Бердюгина Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна

Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Смерть
10.10.1821 ст.
Кайгородово, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1

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