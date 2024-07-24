Бердюгин Илья Петрович
Место рождения
Дата рождения1748 ст.
Дата смерти10.10.1821 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1776 ст.
Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Дочь: Воронкова Марья Ильинична
Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Дочь: Бердюгина Марфа Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1783 ст.
Дочь: Бердюгина Степанида Ильинична
Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
09.06.1786 ст.
Дочь: Бердюгина Акулина Ильинична
Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
18.06.1787 ст.
Сын: Бердюгин Иван Ильич
Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
09.12.1789 ст.
Дочь: Бердюгина Ульяна Ильинична
Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Рождение ребёнка
03.01.1795 ст.
Дочь: Бердюгина Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Бердюгина Агафья Ивановна
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-1-1
Смерть
10.10.1821 ст.
МК Челябинской Свято-Троицкой церкви ОГАЧО И226-4-1