Купреянов Никифор Андреевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Купреянов Андрей Иванович
Мать: Купреянова Агафья ?
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Купреянова Дарья ?
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Стефанида Никифоровна
Мать ребёнка: Купреянова Дарья ?
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Купреянова Дарья ?
Рождение ребёнка
1835
Сын: Купреянов Иван Никифорович
Мать ребёнка: Купреянова Дарья ?
Рождение ребёнка
1842
Сын: Купреянов Трофим Никифорович
Мать ребёнка: Купреянова Анисия Агаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алькина Параскева Никифоровна
Мать ребёнка: Купреянова Анисия Агаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Купреянова Анисия Агаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Купреянова Анисия Агаповна
Смерть
Неизвестно