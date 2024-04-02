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Купреянов Никифор Андреевич

Место рождения

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Купреянов Андрей Иванович

Мать: Купреянова Агафья ?

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Купреянова Дарья ?

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Стефанида Никифоровна

Мать ребёнка: Купреянова Дарья ?

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Купреянова Дарья ?

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Купреянов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Купреянова Дарья ?

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Купреянов Трофим Никифорович

Мать ребёнка: Купреянова Анисия Агаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алькина Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: Купреянова Анисия Агаповна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Купреянова Анисия Агаповна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бояров Карп Никифорович

Мать ребёнка: Купреянова Анисия Агаповна

Смерть
Неизвестно
Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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