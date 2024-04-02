Купреянова (???) Дарья ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреянова (???) Дарья ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Стефанида Никифоровна

Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Купреянов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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