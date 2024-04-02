Купреянова (???) Дарья ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Стефанида Никифоровна
Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Купреянов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич
Смерть
Неизвестно