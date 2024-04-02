Купреянова (???) Анисия Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреянова (???) Анисия Агаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

13.11.1873

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Купреянов Трофим Никифорович

Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алькина Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бояров Карп Никифорович

Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич

Смерть
13.11.1873
Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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