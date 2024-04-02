Купреянова (???) Анисия Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти13.11.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Купреянов Трофим Никифорович
Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алькина Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Купреянов Никифор Андреевич
Смерть
13.11.1873