село Мордовский Белый Ключ, село Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Мордовский Белый Ключ

Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
876Мордовский Белый Ключ, д. удел.при рч. Туарме.3025142544555
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Каргинская волость
580. Мордовский Белый Ключ, деревня бывшая удельная, при речке Туарме, дворов 183, жителей 1303

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Вешкаймский район
30624Мордовский Белый Ключсело53°56'с.ш.46°57'в.д.N-38-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Вешкаймский муниципальный район, Ермоловское сельское поселение
73607440121с Мордовский Белый Ключсело
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