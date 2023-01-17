Мордовский Белый Ключ
Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
876Мордовский Белый Ключ, д. удел.при рч. Туарме.3025142544555Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
580. Мордовский Белый Ключ, деревня бывшая удельная, при речке Туарме, дворов 183, жителей 1303
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
30624Мордовский Белый Ключсело53°56'с.ш.46°57'в.д.N-38-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73607440121с Мордовский Белый Ключсело