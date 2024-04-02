Купреянов Трофим Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
01.05.1868
Дочь: Агапия Трофимовна
Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
01.05.1868
Сын: Бояров Василий Трофимович
Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
22.03.1873
Дочь: Дарья Трофимовна
Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Малашкина Ирина Трофимовна
Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
23.03.1879
Сын: Бояров Аркадий Трофимович
Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Чечеватова Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1884
Сын: Бояров Никифор Трофимович
Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева
Смерть
Неизвестно