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Купреянов Трофим Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Купреянов Никифор Андреевич

Мать: Купреянова Анисия Агаповна

Рождение ребёнка
01.05.1868

Дочь: Агапия Трофимовна

Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1868

Сын: Бояров Василий Трофимович

Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.03.1873

Дочь: Дарья Трофимовна

Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Бояров Прохор Трофимович

Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Малашкина Ирина Трофимовна

Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева

Рождение ребёнка
23.03.1879

Сын: Бояров Аркадий Трофимович

Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Чечеватова Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Бояров Никифор Трофимович

Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьева

Смерть
Неизвестно
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