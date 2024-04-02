Боярова (???) Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1868
Дочь: Агапия Трофимовна
Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
01.05.1868
Сын: Бояров Василий Трофимович
Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
22.03.1873
Дочь: Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Малашкина Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
23.03.1879
Сын: Бояров Аркадий Трофимович
Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Чечеватова Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Бояров Никифор Трофимович
Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович
Смерть
Неизвестно