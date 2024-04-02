Боярова (???) Мария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярова (???) Мария Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1868

Дочь: Агапия Трофимовна

Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1868

Сын: Бояров Василий Трофимович

Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.03.1873

Дочь: Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Бояров Прохор Трофимович

Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Малашкина Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович

Рождение ребёнка
23.03.1879

Сын: Бояров Аркадий Трофимович

Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Чечеватова Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Бояров Никифор Трофимович

Отец ребёнка: Купреянов Трофим Никифорович

Смерть
Неизвестно
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