Бояров Никифор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
24.11.1904
Рождение ребёнка
22.07.1906
Мать ребёнка: Боярова Евфросиния Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.10.1911
Мать ребёнка: Боярова Евфросиния Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.08.1913
Сын: Бояров Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Боярова Евфросиния Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.05.1915
Мать ребёнка: Боярова Евфросиния Дмитриевна
Смерть
Неизвестно