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Бояров Никифор Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Купреянов Трофим Никифорович

Мать: Боярова Мария Григорьева

Бракосочетание
24.11.1904

Жена: Боярова Евфросиния Дмитриевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1906

Сын: Бояров Иоанн Никифорович

Мать ребёнка: Боярова Евфросиния Дмитриевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1911

Сын: Бояров Иван Никифорович

Мать ребёнка: Боярова Евфросиния Дмитриевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1913

Сын: Бояров Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Боярова Евфросиния Дмитриевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.05.1915

Сын: Бояров Семен Никифорович

Мать ребёнка: Боярова Евфросиния Дмитриевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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