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Бояров Карп Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Купреянов Никифор Андреевич

Мать: Купреянова Анисия Агаповна

Рождение ребёнка
30.01.1873

Сын: Бояров Ксенофонт Карпович

Мать ребёнка: Боярова Варвара Спиридоновна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бояров Иван Карпович

Мать ребёнка: Боярова Варвара Спиридоновна

Рождение ребёнка
15.06.1883

Дочь: Аргина Мария Карповна

Мать ребёнка: Боярова Варвара Спиридоновна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1886

Дочь: Латышкина Матрона Карповна

Мать ребёнка: Боярова Варвара Спиридоновна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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