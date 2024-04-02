Бояров Карп Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1873
Сын: Бояров Ксенофонт Карпович
Мать ребёнка: Боярова Варвара Спиридоновна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бояров Иван Карпович
Мать ребёнка: Боярова Варвара Спиридоновна
Рождение ребёнка
15.06.1883
Дочь: Аргина Мария Карповна
Мать ребёнка: Боярова Варвара Спиридоновна
Рождение ребёнка
13.11.1886
Дочь: Латышкина Матрона Карповна
Мать ребёнка: Боярова Варвара Спиридоновна
Смерть
Неизвестно