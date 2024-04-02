Купреянова (???) Агафья ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Купреянов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Купреянов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Купреянов Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Купреянов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Купреянов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно