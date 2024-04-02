Купреянова (???) Агафья ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреянова (???) Агафья ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Купреянов Андрей Иванович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Купреянов Андрей Иванович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Купреянов Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Купреянов Андрей Иванович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Купреянов Андрей Иванович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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