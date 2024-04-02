Купреянов Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Купреянов Никифор Андреевич
Мать: Купреянова Дарья ?
Рождение ребёнка
27.01.1869
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьевна
Бракосочетание
14.11.1871
Рождение ребёнка
14.03.1876
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Боярова Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
15.01.1878
Мать ребёнка: Боярова Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
13.02.1880
Мать ребёнка: Боярова Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
10.04.1884
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Боярова Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
11.08.1885
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Боярова Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
26.04.1887
Сын: Бояров Егор Иванович
Мать ребёнка: Боярова Татьяна Ильинична
Смерть
Неизвестно