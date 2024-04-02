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Купреянов Иван Никифорович

Место рождения

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Купреянов Никифор Андреевич

Мать: Купреянова Дарья ?

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1869

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Боярова Мария Григорьевна

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.11.1871

Жена: Боярова Татьяна Ильинична

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1876

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Боярова Татьяна Ильинична

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1878

Сын: Бояров Филипп Иванович

Мать ребёнка: Боярова Татьяна Ильинична

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1880

Сын: Бояров Вукол Иванович

Мать ребёнка: Боярова Татьяна Ильинична

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1884

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Боярова Татьяна Ильинична

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1885

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Боярова Татьяна Ильинична

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1887

Сын: Бояров Егор Иванович

Мать ребёнка: Боярова Татьяна Ильинична

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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