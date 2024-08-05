Третьякова (Троицкая) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Троицкая) Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1870

Дата смерти

22.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1870

Отец: Троицкий Павел Федулович

Мать: Троицкая (Архангельская) Пелагея Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Александр Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1892

Сын: Третьяков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Третьяков Александр Иванович

Рождение ребёнка
30.09.1893

Дочь: Третьякова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1894

Дочь: Алексеева (Третьякова) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1896

Дочь: Третьякова Юлия (Иулия) Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1897

Дочь: Соколова (Третьякова) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1899

Сын: Третьяков Николай Александрович

Отец ребёнка: Третьяков Александр Иванович

Рождение ребёнка
12.11.1900

Дочь: Паршенкова (Третьякова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1902

Дочь: Лапшина (Третьякова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1904

Сын: Третьяков Константин Александрович

Отец ребёнка: Третьяков Александр Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1906

Дочь: Тройнова (Третьякова) Лидия Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1908

Дочь: Авдеева (Третьякова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Иванович

Рождение ребёнка
03.02.1911

Дочь: Третьякова Анна Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Иванович

Рождение ребёнка
23.06.1913

Дочь: Третьякова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Третьяков Александр Иванович

Смерть
22.12.1947

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