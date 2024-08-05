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Третьяков Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1904

Дата смерти

04.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1904

Отец: Третьяков Александр Иванович

Мать: Третьякова (Троицкая) Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
12.10.1924

Сын: Третьяков Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Третьякова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Крылова (Третьякова) Елена Константиновна

Мать ребёнка: Третьякова Варвара Николаевна

Смерть
04.09.1975

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