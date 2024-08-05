Третьяков Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1904
Дата смерти04.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1924
Сын: Третьяков Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Третьякова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Крылова (Третьякова) Елена Константиновна
Мать ребёнка: Третьякова Варвара Николаевна
Смерть
04.09.1975