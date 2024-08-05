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Третьяков Анатолий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1924

Дата смерти

12.02.1981

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1927 г.р.
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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1924

Отец: Третьяков Константин Александрович

Мать: Третьякова Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
12.02.1981

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