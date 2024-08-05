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Третьякова Варвара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

25.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Константин Александрович

Рождение ребёнка
12.10.1924

Сын: Третьяков Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Третьяков Константин Александрович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Крылова (Третьякова) Елена Константиновна

Отец ребёнка: Третьяков Константин Александрович

Смерть
25.01.1989

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