Третьякова Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти25.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1924
Сын: Третьяков Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Третьяков Константин Александрович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Крылова (Третьякова) Елена Константиновна
Отец ребёнка: Третьяков Константин Александрович
Смерть
25.01.1989